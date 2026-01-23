Haberler

Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı

Güncelleme:
Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki gelin adayı Mina Aydın, cenazesinde mart ayında yapılacak düğünü için alınan gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mina Aydın (29), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Aydın'ın mart ayında yapılacak düğünü için alınan beyaz gelinliği, tabutunun üzerine konuldu.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil ile şerit ihlali yaptığı belirtilen Mina Aydın yönetimindeki 52 DG 470 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri Mina Aydın ve Çağrı H. ile yanlarındaki Çiğdem (38), Asel (1) ve Aras H. (7) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mina Aydın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

GELİNLİĞİ TABUTUNUN ÜZERİNE KONULDU

Sevda ve Ahmet Aydın çiftinin tek çocuğu olan Mina Aydın, Efirli Mahallesi'ndeki Hekim Sokağı Camisi'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Atanmayı bekleyen hemşire Mina Aydın'ın mart ayında yapılacak düğünü için alınan beyaz gelinliği, son yolculuğunda tabutunun üzerine konuldu.Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
