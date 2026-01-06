Pera Müzesi'nde "Görünmez Bağlar" programı başlıyor

Pera Müzesi, sanat ve sinemayı bir araya getiren "Görünmez Bağlar" adlı film etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

British Council Koleksiyonu'ndan 29 sanatçının eserlerini sunan "Ortak Duygular" sergisine paralel düzenlenen program, 9 Ocak-8 Şubat tarihlerinde Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

İngiliz sinemasından 6 önemli filmi bir araya getiren program, üç ana başlık altında gerçekleşecek.

"Özeni Korumak" başlığı altında usta belgeselci Frederick Wiseman'ın "National Gallery" filmi ön plana çıkarken "Tanıdık Yüzler" başlığındaki seçkide ise dört film yer alıyor. Virginia Wolf uyarlaması "Orlando", Derek Jarman'ın veda niteliğindeki yapımı "Mavi", Terence Davis'in "Uzun Günün Sonu" ve Joy Gharoro-Akpojotor'un uzun metraj filmi "Hayalperestler" bu başlık altında seyircinin beğenisine sunulacak.

"Hayali Gelecek" başlıklı üçüncü bölümde ise David Bowie'nin "Dünyaya Düşen Adam" filmi izleyiciyle buluşacak.