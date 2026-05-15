AP: ABD, Polonya ve Almanya'ya yapılacak askeri konuşlandırmalarını iptal etti

ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa’daki mevcut askerlerini çekmek yerine Polonya ve Almanya’ya yapılması planlanan askeri konuşlandırmaları iptal etti. Kararın, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyelere döndüreceği belirtiliyor.

Associated Press'e (AP) açıklamada bulunan bazı ABD'li yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Genelkurmay Başkanlığına bir emir gönderdiğini ifade etti.

Yetkililer, söz konusu emirde Hegseth'in Avrupa'da halihazırda konuşlu askerlerini geri çekmek yerine Polonya ve Almanya'ya yapılacak askeri konuşlandırmaları iptal etme talimatı verdiğini öne sürdü.

Ordu ekipmanlarının çoğunun çoktan Avrupa'ya ulaştığını ve limanlarda beklediğini aktaran yetkililer, söz konusu kararla ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından önceki seviyelere geri döneceğini belirtti.

Bu kapsamda 4 bin ABD askerinin bu hafta Polonya'ya doğru yola çıkmayacağını kaydeden yetkililer, uzun menzilli roket ve füze ateşleme konusunda eğitimli başka bir taburun da Almanya'ya yapılacak olan konuşlandırmasının iptal edildiğini ileri sürdü.

Yetkililer, değişikliğin Pentagon'un ay başında Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin ABD askerinin geri çekileceğini açıklamasının ardından geldiğini ifade etti.

İptal kararı ve NATO'nun caydırıcılığı

NATO'dan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise ABD'nin Polonya'ya yönelik askeri konuşlandırmasını iptal etme kararının NATO'nun caydırıcılık ve savunma planlarını etkilemeyeceğini kaydetti.

Yetkili, Kanada ve Almanya'nın ittifakın doğu kanadındaki varlıklarını artırdığını, bunun NATO'nun genel gücüne katkıda bulunduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
