Haberler

Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Orta Doğu ateş çemberine dönmüşken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'den ciddi bir iddia geldi. Hegseth, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında, "Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın yeni lideri olduğu iddia edilen Mücteba Hamaney'in yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu belirtti.
  • ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın hava savunması, donanması ve hava kuvvetlerinin yok edildiğini, füze fırlatmalarının yaklaşık yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarının ise yaklaşık yüzde 95 azaldığını açıkladı.
  • ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda geçişi engelleyen tek şeyin İran'ın gemilere ateş açması olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında İran’a yönelik saldırılar ve İran yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hegseth, İran’ın yeni lideri olduğu iddia edilen Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

“YARALI VE MUHTEMELEN SAKAT”

Pentagon’daki toplantıda konuşan Hegseth, İran’daki liderlik durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İran'ın hava sahasına en yüksek düzeyde saldırılar gerçekleştirilecek. Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz. Dün bir açıklama yaptı, ancak ne ses ne de video vardı. Sadece yazılı bir açıklamaydı. İran'ın bolca kamerası ve ses kayıt cihazı var - peki neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim yönetiyor? İran bunu bile bilmiyor olabilir. Yer altına kaçtılar, pısıyorlar. Fareler böyle yapar.”

“İRAN'IN HAVA SAVUNMASINI YOK ETTİK”

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonların etkisine ilişkin de iddialı açıklamalarda bulundu.

Hegseth, “İran'ın hava savunması, donanması ve hava kuvvetleri kalmadı. Onları yok ettik. Füzeleri imha ediliyor. Füze fırlatmaları yaklaşık yüzde 90, insansız hava aracı saldırıları ise yaklaşık yüzde 95 azaldı” dedi.

“BU REJİMİN EN KÖTÜ KABUSU”

Hegseth, İran yönetimini hedef alan sert ifadelerini sürdürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gökyüzüne baktıklarında Devrim Muhafızları ve İran rejimi iki şey görüyor… ABD bayrağındaki yıldızlar ve çizgiler ve İsrail bayrağındaki Davud yıldızı. Bu şeytani rejimin en kötü kabusu.”

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı’nın yeniden ne zaman faal olabileceğine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran’ın gemilere ateş açmasıdır.”

Kaynak: Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Amerika savasi kaybetti fakat bu isin icinden nasil cikacak büyük problem trump icin Netanyahu icin en iyisi ikiside kacsinlar baska devlete Putin mülteci kabul ediyor sibiryaya göndersin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

Görüştüğü forvetlerin ismini verdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı