Washington Post: "Pentagon, Hürmüz Boğazı'ndaki Mayınların Temizlenmesinin Altı Ay Sürebileceğini Değerlendirdi"

(ANKARA) - ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli bir brifingde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği mayınların temizlenmesinin altı ay sürebileceğini değerlendirdiğini yazdı. Pentagon ise konuyla ilgili "yanlış bilgi" açıklamasını yaptı.

Washington Post, Pentagon'un bu hafta Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyeleri için yapılan gizli bir brifingde paylaşılan bir değerlendirmesini haberleştirdi. Değerlendirmede, İran Ordusu tarafından yerleştirilen mayınların, Hürmüz Boğazı'ndan tamamen temizlenmesinin altı ayı bulabileceği öngörüldü. Değerlendirme'ye göre bu görevin, savaş sona ermeden başlamayacağı belirtildi.

Washington Post'a konuşan konuya yakın üç yetkili, "altı aylık tahminin hem Demokrat hem Cumhuriyetçi milletvekillerini hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi. Yetkililer, "İran'ın boğaz ve çevresine 20 veya daha fazla mayın yerleştirmiş olabileceğinin kendilerine aktarıldığını" belirtti. Bu mayınların bazılarının GPS teknolojisiyle uzaktan yönlendirilerek su yüzeyinde hareket ettirilebildiği ve bu nedenle tespit edilmelerinin daha zor olduğu ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise Washington Post'un haberine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu değerlendirmenin gizli brifingde yer aldığını doğruladı, ancak bilgiyi "yanlış" olarak nitelendirdi.

Kaynak: ANKA