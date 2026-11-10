Pentagon, Hegseth'in muharebe odaklı eğitim reformu talimatını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ordudaki askeri eğitim sisteminde muharebe hazırlığı ve savaş becerilerine öncelik verilmesini hedefleyen reformlar yapılması talimatı verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada Hegseth'in, orduya ait Profesyonel Askeri Eğitim (PME) sisteminde kapsamlı revizyona gidilmesi talimatı yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni revizyon kapsamında muharebe hazırlığı becerilerine öncelik verilmesi ve subayların "gelecekteki çatışmaları yönetmeye ve kazanmaya" yönlendirileceği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Rhode Island eyaletindeki ABD Deniz Harp Koleji'nde yaptığı konuşmada, "Yönlendirdiğim reformlar, ulusumuzun savaşlarını kazanmaya odaklanan askeri eğitimi güçlendirmek için tasarlandı. Çok daha büyük zorluk, zafer mimarları yetiştirebilecek bir eğitim mimarisi inşa etmektir." dedi.

Kaynak: AA