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Pensilvanya Valisi Shapiro, İsrail seçimlerinde Netanyahu'nun kaybetmesini umuyor

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ABD'nin Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, İsrail seçimlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kaybetmesini umduğunu belirtti. Shapiro, Netanyahu'nun İsrail'i tehlikeli ve izole bir yola saptırdığını, hükümeti görevdeyken ABD-İsrail ilişkilerinin güçlü olamayacağını söyledi.

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti Valisi Josh Shapiro, İsrail'de düzenlenecek seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kaybetmesini umut ettiğini belirtti.

Yahudi olan Shapiro, ülkesinde 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde karşı karşıya geleceği rakibi Stacy Garrity ile canlı yayın tartışmasına katıldı.

İsrail ile ilgili yorumları sorulan Shapiro, İsrail halkına sevgisinin devam ettiğini söyledi.

Shapiro, "İsrail, birkaç hafta içinde liderlerinin kim olacağına karar verecek. Bunun Binyamin Netanyahu olmamasını umuyoruz. Onun (Netanyahu) İsrail'i çok tehlikeli ve izole bir yola saptırdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ABD arasında "güçlü ilişkiler" görmek istediğini belirten Shapiro, "Netanyahu hükümeti görevdeyken bu mümkün değil." dedi.

Kaynak: AA
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