Pendik Tersane Köprüsü'nde 40 gün boyunca gece iki şerit trafiğe kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik Tersane Köprüsü'nde genleşme derzlerinin değiştirileceği güçlendirme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 40 gün boyunca 22.00-06.00 arasında Sabiha Gökçen yönünden sahil istikametine doğru iki şerit trafiğe kapatılacak. İki şerit diğer saatlerde açık kalacak.
Pendik'te Tersane Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 40 gün süreyle gece saatlerinde sahil istikametindeki iki şerit trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Pendik Tersane Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları kapsamında genleşme derzlerinin değişimi yapılacak.
Çalışma kapsamında, köprüde bugünden itibaren 40 gün süreyle Sabiha Gökçen Havalimanı yönünden sahil istikametine doğru iki şerit trafiğe kapatılacak.
Güçlendirme çalışmaları 22.00-06.00 saatleri arasında yapılacak, iki şerit diğer saatlerde trafiğe açık olacak.