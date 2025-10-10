Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü: 'Bugünkü Kazancım Gazze'ye' Etkinliği

Pendik Belediyesinin, " Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyası kapsamında 11-12 Ekim'de düzenleyeceği "Bugünkü Kazancım Gazze'ye" etkinliği duyuruldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Rahmet İnsani Yardım Derneği ve Hayrat Yardım Derneğinin desteklediği etkinliğe ilişkin Pendik Çarşı Camisi'nin önünde basın açıklaması yapıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Mescid-i Aksa ile Gazze'nin özgür olacağı günlerin yakın olduğunu söyledi.

Cin, " Gazze'nin özgür olacağı günlerin inancıyla yaşıyoruz. Burada gerçekleşecek Gazze'ye yardım etkinliğini önemli. Allah hepimizin yaptığı yardımları kabul etsin." diye konuştu.

Kaymakam Mehmet Yıldız ise "Gazze" denilince kelimelerin boğazda düğümlediğini dile getirerek, bölgedeki insanların feraha kavuşması için devamlı dua ettiklerini anlattı.

Pendik Belediyesinin ve STK'lerin başlattığı gönül köprüsünün manevi değerinin yüksek olduğuna belirten Yıldız, "Biz bu çalışmayı okullarımızda gerçekleştirdik. Bir haftadır etkinlik için çalışmalar sürüyor. Esnafımız bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlayacak. Pendik Belediyesinin tesisleri de bir günlük kazancını verecek. Bu çalışmaların Gazze'nin yaralarını sarmak için merhem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Filistin'de 100 yıla yakın süredir İsrail zulmü var"

"Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu" adına konuşan Rasim Karagül de zulme, soykırıma ve vicdansızlığa karşı mazlumların yanında merhametin safında buluşmanın önemini anlattı.

Karagül, Türkiye'den Gazze'ye kurulan insanlık köprülerine Pendik'ten yenisini eklediklerini kaydederek, "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü', dayanışmayı, umudu ve kardeşliği diri tutmak için hazırlanmış farkındalık ve yardımlaşma kampanyasıdır. Filistin'de 100 yıla yakın süredir İsrail zulmü var. İnsanlık, Filistin'de kendini üstün zanneden aşağılıkların eylemlerine şahitlik ediyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana utandıran vahşete imza atıldığına dikkati çeken Karagül, şunları kaydetti:

"2 milyon Gazzeliyi açlığa ve yokluğa mahkum ederek, bitirmeye çalıştılar. Gazze'yi yeryüzünden silmeye çalıştılar, başaramadılar ve başaramayacaklar. İnsanlığın vicdanı Gazze'dir. Dünyanın büyün meydanları Filistinli oldu. İnsanlığın desteği, yardımı ve dualarıyla Gazze nefes almaya devam etti. İnsanlık Filistin'i yaşatma ve tekrar ayağa kaldırma kararında ittifak etti."

Gazze ve tüm mazlum milletler için dua edilen etkinliğin ardından Belediye Başkanı Cin ile beraberindekiler esnafı gezdi.