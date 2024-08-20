Pendik'te 'yürüyen adam' evinde ölü bulundu

Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleriyle kamuoyunda "yürüyen adam" olarak yer alan kişi evinde ölü bulundu.

Kavakpınar Terzi Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine adrese giren itfaiye ve polis ekipleri, bir kişiyi hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede, kişinin Selami Salman olduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Salman'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenazenin yarın Kavakpınar Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

D-100 kara yolunda Tuzla ve Maltepe arasında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleri "yürüyen adam" olarak sosyal medyada paylaşılan Salman'ın, yaşadığı bir kazanın ardından sürekli kara yolunda yürüdüğü belirtilmişti.