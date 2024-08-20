Üye Girişi
Haberler

Pendik'te 'yürüyen adam' evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te D-100 kara yolunda yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleriyle tanınan 'yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman, evinde ölü bulundu. Olayın ardından cenazenin yarın Kavakpınar Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleriyle kamuoyunda "yürüyen adam" olarak yer alan kişi evinde ölü bulundu.

Kavakpınar Terzi Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine adrese giren itfaiye ve polis ekipleri, bir kişiyi hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede, kişinin Selami Salman olduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Salman'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenazenin yarın Kavakpınar Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

D-100 kara yolunda Tuzla ve Maltepe arasında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleri "yürüyen adam" olarak sosyal medyada paylaşılan Salman'ın, yaşadığı bir kazanın ardından sürekli kara yolunda yürüdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Pendik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title