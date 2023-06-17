Pendik'te Yol Vermeme Kavgası Silahlı Saldırıyla Sonuçlandı

Pendik Kurtköy'de dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, ticari araç sürücüsü ve yanındaki bir kişiyle, motosikletli kurye arasında yol verme sebebiyle tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ticari araç sürücüsü motokuryeye silah çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaşa, kavga edenlerden biri tepki gösterirken, silah çeken araç sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.