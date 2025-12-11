İstanbul Valiliğinden Pendik'te 3 çocuğun öldüğü yangına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, Pendik'te gece bir evde çıkan, 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve 1 çocuğun ağır yaralandığı yangına ilişkin, "Olay sonrasında yapılan ilk incelemede çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 02.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldiği, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

-"Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuğun bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir. Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Sepetci'nin kusur durumu nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay

Öte yandan, anne Selvi Sepetci'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suç nedeniyle polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenilmişti.