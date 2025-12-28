Pendik'te operasyon: 19 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

PENDİK'te bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Operasyonda 19 bin 800 adet extacy hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekiple tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 6 kilogram 248 gram skunk, 19 bin 800 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 11 bin 300 lira, 500 dolar ve 50 Euro nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.