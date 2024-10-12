Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe genelinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Araştırma sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler E.B, S.K. ve G.B'nin ev ve iş yerlerine 7 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile fişekleri, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap, cep telefonu ile 10 bin 850 lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. ve G.B. serbest bırakıldı.

Şüphelilerden E.B. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Pendik Hukuk Suç

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.