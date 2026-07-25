Pendik'te tırın bariyerlere çarptığı kaza trafiği aksattı
Pendik'te tırın bariyerlere çarptığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Pendik'te tırın bariyerlere çarptığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurtköy mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA