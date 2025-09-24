Haberler

Pendik'te Tehlikeli Şerit Değiştiren Servis Sürücüsüne 15 Bin Lira Ceza

Pendik'te, art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan servis sürücüsü C.E'ye 15 bin 946 lira idari para cezası uygulandı. Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Pendik'te trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ve emniyet şeridini ihlal eden servis sürücüsüne 15 bin 946 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de bir servisin art arda şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, aracın plakasından kimliğini belirledikleri sürücü C.E'yi yakaladı.

C.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik akımını tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "emniyet şeridini ve banketleri usulsüz kullanmak", "taşıt yolunda trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunma" maddelerinden 15 bin 946 lira trafik idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
