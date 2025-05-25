Pendik'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

PENDİK'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Kartal Sahilyolu Pendik istikameti'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.