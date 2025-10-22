Pendik'te Makas Atan Otomobil Devildi
Pendik'te sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobilin devrildiği trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin makas atarak ilerlemesi, devrilmesi ve sürüklenmesi yer aldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel