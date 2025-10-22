Haberler

Pendik'te Makas Atan Otomobil Devildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobilin devrildiği trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te makas atarak ilerleyen otomobilin devrildiği trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin makas atarak ilerlemesi, devrilmesi ve sürüklenmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.