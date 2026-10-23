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Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu eczaneye çarptı, 7 kişi yaralandı

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Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu eczaneye çarptı, 7 kişi yaralandı
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Pendik Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı. Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı, ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Eczanede hasar meydana gelirken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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