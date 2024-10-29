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Eğlenmek için yanına geldiği kuzeni, katili oldu

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Bursa'dan Pendik'e gelen kuzeniyle eğlence mekanına giden Talip Y., eve döndüklerinde tartıştığı genç kızı darbederek bayılttı. Hızını alamayan cani, kuzenini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet silahıyla yakalanan Talip Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'dan gelen kuzeniyle Pendik'teki eğlence mekanına giden Talip Y. isimli şahıs, eve döndüklerinde tartıştığı 18 yaşındaki Duygu Şahin'i önce döverek bayılttı. Aldığı darbeler sonucu bayılan Şahin'i bıçaklayarak öldüren Talip Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZI, DÖVE DÖVE BAYILTI SONRA ÖLDÜRDÜ

Olay, dün gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuzenini bayıltıp öldürdü,

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde, Kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin'in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin'i darbettiğini, bayıldıktan sonrada bıçakla yaraladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzenini bayıltıp öldürdü,

Eğlenmek için yanına geldiği kuzeni, katili oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şükrü Gündüz - Güncel

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