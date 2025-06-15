Pendik'te Kavga Ortasında Bıçakla Yaralanma Olayı

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Pendik'te eşiyle kavga eden bir kişi, araya giren akrabalarının müdahalesiyle bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar arasında yaralı şüphelinin de bulunduğu bildirildi.

Pendik'te, eşiyle kavga ettiği sırada bıçakla omzunu yaralayan ve araya giren akrabalarıyla arbede yaşayan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Kavakpınar Mahallesi Yekte Sokak'ta ikamet eden bir ailenin kendi aralarında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan araştırmada, eşi Nazar B. (21) ile ailevi sebeplerle tartışan Mustafa Ali B'nin (22) kendine bıçakla zarar vermesini engellemek için bazı akrabalarının araya girdiği, bu sırada arbede çıktığı tespit edildi.

Bıçakla sol omzundan yaralanan zanlı ile kavgaya karışan bazı akrabaları emniyete götürüldü.

Öte yandan şüpheli Mustafa Ali B'nin 15, eşi Nazar B'nin ise 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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