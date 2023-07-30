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Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

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Pendik'te dört erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Pendik'te dört erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Pendik'te dün Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.

Soruşturma başlatıldı

Bir kadın ile dört erkek şahıs arasında geçen kavgaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Güncel

Pendik Güncel Haberler

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