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Pendik'te Zincirleme Kaza: Araç Kamerasında

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Pendik'te seyir halindeki otomobilin şerit değiştirirken başka bir araca çarptığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.

Pendik'te seyir halindeki otomobilin şerit değiştirirken başka bir araca çarptığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada önünde ilerleyen otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç bariyere vururken, kazaya neden olan otomobil yolda dönerek güçlükle durabildi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

Yaşanan kaza anı, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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