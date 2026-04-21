Pendik'te tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Pendik'te Esenyalı Mahallesi'nde bir plazada bulunan ev tekstili üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında bazı vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye merdiveni ile kurtarıldılar.

Pendik'te ev tekstili üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyalı Mahallesi Uygar Sokak'ta bir plazanın giriş katında ev tekstili üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, yoğun dumanın binanın üst katlarına yayılması nedeniyle mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma yaptı. Ekipler, plazanın çatısına çıkan vatandaşları itfaiye merdiveniyle kurtardı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Atölyede soğutma çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
500

