Pendik'te eski eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pendik'te, Hilal Aktepe isimli kadın, eski eşi tarafından evinde saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay sonrası şüpheli Necip Savaş Demir yakalandı. Aktepe'nin 4 çocuğu olduğu ve daha önce şiddet uygulamaktan hakkında uzaklaştırma kararı alındığı belirtildi.

Pendik'te, evinde eski eşinin saldırısına uğrayan kadın öldü.

Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin (32) yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.

Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi Necip Savaş Demir yakalandı.

Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Hilal Aktepe'nin 3 kız, 1 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Aktepe'nin cenazesinin Adli Tıp Kurum'unda yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesi tarafından Gaziantep'e götürüleceği öğrenildi.

Mahalle sakini Adile Doğan, Aktepe'nin 4 yıldır burada oturduğunu belirterek, "Kendi halinde, çok iyi bir anne olduğu söyleniyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız bütün komşuları şu an onun için ağlıyor. 4 çocuğu var. Çocukların hepsi okuyor." dedi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
