Pendik'te drift yapan sürücüye 440 bin lira para cezası

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan A.E.K., drift yaparak araç kullanmaktan 440 bin lira idari para cezası aldı. Sürücü, yarın adli makamlara sevk edilecek.

Kaynarca Mahallesi'nde trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde, iki araç sürücüsünün drift yaparak araç kullandığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücülerden A.E.K. (24) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak" maddelerinden 440 bin lira idari para cezası kesildi.

A.E.K'nin yarın "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım

Rabia'yı vahşice katletmişti! Aslında her gün ölüme sürüklemiş
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Okul saldırılarını fırsat bildiler! 100'den fazla kişi yakalandı