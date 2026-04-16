Pendik'te drift yapan sürücüye 440 bin lira para cezası
Pendik Kaynarca Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan A.E.K., drift yaparak araç kullanmaktan 440 bin lira idari para cezası aldı. Sürücü, yarın adli makamlara sevk edilecek.
Pendik'te drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 440 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynarca Mahallesi'nde trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde, iki araç sürücüsünün drift yaparak araç kullandığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücülerden A.E.K. (24) yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak" maddelerinden 440 bin lira idari para cezası kesildi.
A.E.K'nin yarın "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.