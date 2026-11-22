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PENDİK'te 9 katlı apartmanda doğalgaz sızıntısı olduğu iddiası üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Rahatsızlanan 4 kişinin ambulanslarla, 12 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Sedir Sokak'ta bulunan 9 katlı binada meydana geldi. Doğalgaz sızıntısı iddiası üzerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekiplerine haber verildi. Binada yapılan ilk incelemelerin ardından 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giden 12 kişiyle birlikte hastaneye başvuranların sayısının 16'ya yükseldiği öğrenildi. Ekipler tarafından binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binaya girişler yasaklanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı