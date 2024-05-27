Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde parçalanmış bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve çevredeki konteynerlerde incelemeler yapıyor.
Pendik'te, çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçaları bulundu.
Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, N.S isimli erkeğe ait olduğunu tespit ettikleri cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirledi.
Ekiplerin, çevredeki konteynerlerdeki incelemeleri sürüyor.