Pendik'te Aydos Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Pendik'te Aydos Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü ve yangının çıkış sebebi üzerinde inceleme başlatıldı.

Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın saat 17.45 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı'nda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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