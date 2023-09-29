PENDİK'TE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI; MERDİVEN KORKULUKLARINA ATLAYARAK KURTULDU

PENDİK'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik Kaynarca'daki bir alt geçidi su bastı.

PENDİK'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik Kaynarca'daki bir alt geçidi su bastı. Pendik Alt Kaynarca tüneli ise sel sularına teslim oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminali'ne giden yolda şiddetli yağışın da etkisiyle sürücüler mahsur kaldı.

Pendik Kaynarca'dakİ alt geçitte bir otomobil sürücüsü mahsur kaldı. Sürücü otomobilden merdiven korkukluklarına atlayarak kurtuldu.Pendik Alt Kaynarca tüneli ise şiddetli yağışın etkisiyle kapandı. Pendik'teki Kemiklidere'nin taşması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı kargo terminaline giden yol sel suları altında kaldı. Sürücüler araçlarında mahsur kaldı.