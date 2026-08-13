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Pendik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 328 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Pendik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 328 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 328 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'nde bandrolsüz tütün ürünlerinin bulundurulduğu ve üretim yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda D.K. (47) gözaltına alınırken, adreste 328 bin 200 makaron, 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 5 bin 800 dal içime hazır bandrolsüz sigara, 8 bin boş sigara kutusu, 2 tütün sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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