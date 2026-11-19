Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pendik'te markette alışveriş yapan kadını uygunsuz hareketlerde bulunarak rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Esenler Mahallesi'nde bir kadının tacize uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, markette alışveriş yapan S.T'nin (23) bir şüpheli tarafından uygunsuz hareketlerde bulunularak rahatsız edildiği, marketten ayrılmasının ardından da şüpheli tarafından takip edildiği belirlendi.

Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şüpheli A.R.O. (32) ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA