Pendik'te bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

Güncelleme:
Pendik sahilinde bir otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunmasının ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Pendik sahilinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Sahil Bulvarı Dr. Tahsin Arcan Parkı yanındaki cep otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz oturduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından otomobilin kapılarının açılmasının ardından sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
500

