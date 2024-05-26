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Pendik Müftülüğü Çocuklar Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

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Pendik Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek verdi. Türk Kızılay, İHH Çocuk, TÜGVA, AGD ve Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği de etkinliğe destek verdi.

Pendik Müftülüğünce "Çocuklar Gazze'ye destek için yürüyor" etkinliği yapıldı.

Emirli köyü camisi önünde bir araya gelen çocuklar, aileleriyle beraber piknik yaptı.

Daha sonra yürüyüşe geçen çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, "Özgür Filistin", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ve " Pendik'ten Hamas'a direnişe bin selam" yazılı pankartlar açtı.

Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Çocuklara selam direnişe devam" ve "Gazze özgür olacak çocuklar mutlu kalacak" şeklinde slogan attı.

Filistinlilerin dabke halk oyununu sergileyen çocuklar, beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renkte balonları gökyüzüne uçurdu.

"Çocuklu Cami" olarak bilinen Hazreti Ömer Camisi Müezzini İbrahim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Pendik'teki çocuklarımızla birlikte Gazze'deki çocuklar için bir yürüyüş yapmak istedik. Çocukları teşvik etmek için doğa yürüyüşü ve piknikle etkinliği birleştirdik." dedi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Pendik Şubesi, İHH Çocuk, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği de destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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