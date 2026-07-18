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Pendik Marina'da bakımdaki teknede çıkan yangın söndürüldü

Pendik Marina'da bakımdaki teknede çıkan yangın söndürüldü
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Pendik Marina'da bakım için karaya alınan yaklaşık 12 metrelik teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Teknede hasar oluşurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PENDİK Marina'da bakım için karaya alınan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Pendik Marina'da meydana geldi. Bakım amacıyla karaya alınan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki teknenim makina dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden marina çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve marina görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, teknede hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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