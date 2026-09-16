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Pencereden düşüp ağır yaralandı

Pencereden düşüp ağır yaralandı
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KARABÜK’te 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki pencereden toprak zemine düşen Afganistan uyruklu M.M.A. (17), ağır yaralandı.

KARABÜK'te 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki pencereden toprak zemine düşen Afganistan uyruklu M.M.A. (17), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 56'ncı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Afganistan uyruklu M.M.A., pencereden toprak zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.M.A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.M.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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