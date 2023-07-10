Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş toprağa verildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik için Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehidin cenazesinin eve getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Daha sonra Elbistan Hocazade Mezarlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Cenaze törenine şehit Taş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Biter, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Aydın ve Vali Coşkun; şehidin babası, annesi, kardeşleri ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Taş'ın naaşı, cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'nda amca çocuklarının yanında toprağa verildi.

3 kuzen aynı kaderi paylaştı

İki kuzeniyle aynı kaderi paylaşan ve yan yana toprağa verilen Taş'ın amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, 9 Şubat 2020'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 23 yaşında, diğer amcasının oğlu Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş ise 28 yaşındayken 20 Mart 2020'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olmuştu.