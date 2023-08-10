Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş için acı haber

Güncel Haberler

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (27), teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesinin Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (27), teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, görev yaptığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin uzun namlu silahlarla açtığı taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit haberini Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Acılı haber şehidin Yıldızeli ilçesinde yaşayan ailesine iletildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehidin cenazesinin Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel

Yıldızeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title