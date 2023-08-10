Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş için acı haber
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IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (27), teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesinin Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (27), teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, görev yaptığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin uzun namlu silahlarla açtığı taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit haberini Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Acılı haber şehidin Yıldızeli ilçesinde yaşayan ailesine iletildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehidin cenazesinin Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.