Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen'in ailesine acı haber ulaştı
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı ve taziye ziyaretleri gerçekleştirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı.
Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta yaşayan anne Tülay Altınbaş'a (55) şehadet haberini Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer verdi.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin polis memuru olan babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirmişti.