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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler İçin Şırnak'ta Tören Düzenlendi

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan P. Uzm. Çvş. Abdulkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Enis Budak, P. Söz. Er Kemal Aslan ve P. Söz. Er Cebrail Aslan için Şırnak'ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan P. Uzm. Çvş. Abdulkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Enis Budak, P. Söz. Er Kemal Aslan ve P. Söz. Er Cebrail Aslan için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan P. Uzm. Çvş. Abdulkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Enis Budak, P. Söz. Er Kemal Aslan ve P. Söz. Er Cebrail Aslan için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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