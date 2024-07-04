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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş'un ailesine acı haber ulaştı

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın (33) Konya'daki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı ve vatandaşlar taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin cenazesinin yarın Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın (33) Konya'daki ailesine acı haber ulaştı.

Ereğli ilçesi Camii Mahallesi 93294. Sokak'ta yaşayan baba Cevat (69) ve anne Yüksel Acar'a (72) şehadet haberini, kaymakam vekili Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Ulu Cami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta 1 askerin şehit olduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Cebrail Konya Irak Güvenlik Politika Güncel Haberler

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