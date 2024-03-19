Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının sızma ve saldırı girişimi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

"İLK TEMASTA 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SIZMA VE SALDIRI GİRİŞİMİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.