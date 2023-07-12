PENÇE-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan sözleşmeli erin cenazesi Sivas'a getirildi
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PENÇE-Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazasında ağır yaralanıp, hastanede şehit olan sözleşmeli er Erdem Kavlak'ın (26) cenazesi, Van'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılandı ve Kangal ilçesi Havuz köyünde toprağa verilecek.
PENÇE-Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazasında ağır yaralanıp, hastanede şehit olan sözleşmeli er Erdem Kavlak'ın (26) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.
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