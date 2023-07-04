Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

KUZEY Irak sınırında devam eden Pençe-Kaplan operasyonunda kalp krizi geçirerek şehit olan Güvenlik Korucusu Kaya Temel, memleketi Şırnak'ın Pirinçli köyünde toprağa verildi.

Kuzey Irak sınırında devam eden Pençe-Kaplan operasyonunda görev alan güvenlik korucusu Kaya Temel, geçirdiği kalp krizi sonrası askeri helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Şehidin cansız bedeni, Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyüne getirildi. Burada yapılan törene ilçe Kaymakamı Kemal Ülkü, 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı. Temel'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.