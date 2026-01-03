Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanından Maduro'nun yakalanmasına tepki

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat Kongre Üyesi Nancy Pelosi, Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Kongre'yi bilgilendirmeden yakalamasına tepki gösterdi.

Pelosi, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Maduro'nun yakalanmasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Venezuela'nın "gayrimeşru" bir rejim tarafından yönetildiğini vurgulayan Pelosi, "Ancak Trump yönetimi ABD askeri gücünün kullanılmasını meşru kılacak kadar acil bir ulusal güvenlik tehdidi olduğuna dair bir kanıt sunmadı." ifadesini kullandı.

Trump'ın Honduras liderini affetmesine atıfta bulundu

Trump'ın daha önce Kongre'yi "yok etme" niyetini açıkça dile getirdiğini belirten Pelosi, bugün de Başkanın Kongreyi yok saydığını kaydetti.

Pelosi, paylaşımında, "Eğer ki Trump'ın eylemleri uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına dayanıyorsa bu tamamen riyakarlıktır çünkü son günlerde ABD'de 400 ton kokain getirmekten sorumlu (eski) Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affetti." görüşünü paylaştı.

Trump yönetiminin Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacağını söylediğine işaret eden Pelosi, Hernandez'in de aynı suçtan suçlu bulunduğunu ancak Trump'ın onu affettiğini vurguladı.

Pelosi, "Kongre, Venezuela'daki saldırılar, rejim değişikliği, bu operasyonun amaçları ve kapsamı ve yönetimin daha fazla gerginliği nasıl engellemeyi planladığı konusunda acilen bilgilendirilmelidir." çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.