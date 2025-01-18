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Pelin Kaya'nın Ölümünün 2. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Pelin Kaya'nın Ölümünün 2. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi
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30 yaşındaki Türk iç mimar Pelin Kaya, Malta'nın Gzira kentinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayın 2. yıldönümünde anıldı. Törende ablası Derya Kaya ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen gibi katılımcılar yer aldı ve Kaya'nın anıtına çiçekler bırakıldı.

Malta'da 2023 yılında kaldırımda yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Türk iç mimar Pelin Kaya, ölümünün 2'inci yılında olayın yaşandığı yerde anıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kaya'nın yaşamını yitirdiği Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki restoranın önünde, olayın ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi.

Törene, Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, Gzira Belediye Başkanı Conrad Borg Manche, büyükelçilik yetkilileri, Pelin'in arkadaşları, Maltalılar ve Türk vatandaşları olmak üzere yaklaşık 50 kişilik bir grup katıldı.

Anma töreninde konuşma yapan abla Kaya gözyaşlarını tutamazken, kardeşini kaybettiği bu noktadan aklının ve yüreğinin hiç ayrılamadığını belirtti. Kaya, törene katılanlara teşekkür etti.

Törende Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Koordinatörü Ahmet Yunus Ergin de Pelin Kaya için dua etti.

Törene katılanlar, Pelin Kaya'nın anıtına çiçekler bıraktı.

Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği olay

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023'te saat 01.00 sıralarında Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, bir restoranının önünde yürüyen Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek çarptığı Kaya'ya taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, çıkarıldığı mahkemede "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi 22 Ocak 2023'te İstanbul'da toprağa verilmişti.

Olayın ardından "kasten öldürme"den tutuklu yargılanan katil zanlısı Camilleri, dava sürecinin ilk döneminde suçunu inkar etmiş, ancak daha sonra 5 Şubat 2024'te ifade değişikliğine giderek, Kaya'yı öldürdüğünü itiraf edip hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti. Bunun üzerine, savcılık ve savunma tarafı itiraf anlaşması üzerinde mutabık kalmış ve Camilleri, 40 yıl hapis cezası ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edilmişti.

Kaya ailesi de yargılamanın daha fazla uzamaması ve katilin bir an önce ceza alması için bu mahkumiyete itiraz etmemişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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