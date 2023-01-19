Pelin'i altın yüzük ve para tartışmasında öldürmüş

Bursa'da Pelin Sezer'i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra tutuklanan Mehmet Mehdi Okulevi'nin polisteki ifadesi ortaya çıktı. Sezer ile evlenmek istediğini ancak genç olduğu için vazgeçtiğini öne süren Okulevi, "Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddettim. Tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim" dedi.

17 Ocak'ta Mustafakemalpaşa ilçesinde Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi. Anahtarla eve giren Ş.T., Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

BEDENİNDEN 11 KURŞUN ÇIKARILDI

Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.

TUTUKLANDI

Ekipler, cinayet şüphelisi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da kızının evinde yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Okulevi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"GENÇ OLDUĞU İÇİN EVLENMEKTEN VAZGEÇTİM"

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mehmet Mehdi Okulevi'nin "Pelin ile bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana yakın davranıyordu. Evlenmek için tanımak istedim ancak buluşunca çok genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 12 çocuğum var, Pelin çocuklarım yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Pelin ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğumuzda bana 'Bize babalık yap, bağımızı koparmayalım' dediler. Ben de bu teklifi kabul ettim. Daha sonra Pelin, benden sürekli altın yüzük, bilezik veya para istiyordu.

"BENDEN ALTIN YÜZÜK VE PARA İSTEDİ"

Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddettim sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de o sırada yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim. Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım. Gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dediği öğrenildi.