Pekin Uluslararası Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çin'de düzenlenen 15. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde, 10 dalda verilen Tietan (Gök Tapınağı) Ödüllerinin kazananları açıklandı.

Ödüller, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Festivalin yarışma bölümünde yer alan 15 filmden 7'si ödüle layık görüldü.

Eşinden boşanmasının ardından hayatını yeniden kurmaya çalışan 40 yaşındaki bir kadının hikayesini anlatan Finlandiya yapımı "Loveable" (Sevilebilir), festivalin "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu.

Filmin yönetmeni ve senaristi Lilja Ingolfsdottir, "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo", başrol oyuncusu Helga Guren ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne, "Vitrival-The Most Beautiful Village in the World" (Vitrival-Dünyanın En Güzel Köyü) filminde Belçika'da bir köyde artan intiharların ardından halkın korkularını gidermeye çalışan iki polis memurunu canlandıran başrol oyuncuları Pierre Bastin ve Benjamin Lambillotte layık görüldü.

"En İyi Senaryo" ve "En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülleri paylaşıldı

Silahlı haydutlarca basılan ve dış dünya ile iletişimi kesilen uzak bir sınır kasabasında yaşananları anlatan Çin yapımı "Trapped" (Kapana Kısılmış) filminin senaristleri Cang Çi ve Sun Yüe "En İyi Senaryo" ödülünü "Loveable"ın senaristi Ingolfsdottir ile paylaştı.

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü, Trapped filmindeki rolüyle Gıng Lı ile Çin yapımı "Better You, Better Me" (Sen Daha İyi, Ben Daha İyi) filmindeki rolüyle Hay Yitien arasında paylaşıldı.

Arjantin, İspanya ve Uruguay ortak yapımı "The Message" (Mesaj) "En İyi Görüntü Yönetimi" ve "Sanata Katkı" ödüllerini kazanırken, filmin oyuncusu Mara Bestelli, "En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

İtalya, Belçika ve Bulgaristan ortak yapımı "Great Ambition" (Büyük Tutku) "En İyi Müzik" ödülünü kazandı.

Kenya'nın kırsalında babası tarafından görücü usulü evlendirilmek istenen küçük bir kız çocuğunun mücadelesini anlatan Kenya ve Almanya ortak yapımı "Nawi: Dear Future Me" (Nawi: Sevgili Gelecekteki Ben) filmi ise "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Festivalde, 96 yaşındaki efsanevi Çinli aktris Tien Hua da "Yaşam Boyu Başarı" ödülüyle onurlandırıldı.

"Gündüz Apollon Gece Athena" izleyicilerin beğenisini topladı

Festivalin yarışma bölümü seçkisinde yer alan, Türk yönetmen Emine Yıldırım'ın 2024 yapımı "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi, ödül kazanamasa da festivaldeki gösterimlerinde seyircinin beğenisini topladı.

"Gündüz Apollon Gece Athena", 37. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde, en iyi filme verilen "Asya'nın Geleceği Ödülü"nü kazanmıştı.