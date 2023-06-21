Pazaryolu'nda korkutan yangın: 10 ev kullanılamaz hale geldi

ERZURUM - Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. 15 evin etkilendiği yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Köşeyolu Mahallesi'nde Zabit Kaya'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çevredeki evlere de sıçradı. Yangına müdahalede Pazaryolu'ndan gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca İspir ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinden destek istendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pazaryolu ve İspir'den çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Tüm mahalle sakinlerinin seferber olduğu yangın ile ilgili ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Güvenlik güçleri yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlattı.