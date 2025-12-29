Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İlçe merkezindeki okullarda ise eğitim öğretim normal devam edecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi hariç taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrencilerin güvenliği gerekçeleriyle kararın alındığı kaydedilen açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim öğretimin normal seyrinde devam edeceği bildirildi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek rakımlı köylerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
